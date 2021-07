Peinliche Situation bei Take Me Out! Die Kuppelshow ging nun endlich in eine neue Runde. Und die Single-Ladys waren bereits in der ersten Folge ziemlich kritisch – besonders bei dem Kandidaten Lukas. Gleich nach der ersten Vorstellungsrunde betätigten alle Damen den Buzzer, bis auf die Französin Chloé (26). Aber eigentlich hatte auch sie kein Interesse an dem tätowierten Hottie: Chloé bettelte daraufhin sogar darum, den Buzzer nachträglich drücken zu dürfen!

Weil sie angeblich die Einzige war, die Lukas noch besser kennenlernen wollte, kam der Moderator Jan Köppen (38) auf sie zu. Doch dann begann das Drama: "Es tut mir leid. Ich wollte drücken, ich habe nicht gedrückt, sorry ich will nicht. Du siehst so toll aus und alles. Aber du bist nicht mein Fall. Lassen Sie mich drücken", flehte Chloé Jan an. Anscheinend wollte die Beauty auf gar keinen Fall ein Date mit Lukas.

Deswegen buzzerte sie auch sofort bei der nächsten Möglichkeit. Somit verließ das Male-Model die Show ohne weibliche Begleitung. Doch die Teilnehmerin Anna Orlova fand noch nette Worte für Lukas: "Er findet sicher eine richtig geile Olle", rief ihm die #CoupleChallenge-Bekanntheit hinterher.

Anzeige

Instagram / lukehollywd Lukas, "Take Me Out"-Kandidat

Anzeige

Instagram / fleur_kenzo Chloé, "Take Me Out"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Anna Orlova bei "#CoupleChallenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de