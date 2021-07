Loona (46) spricht endlich Klartext! Vor fast zehn Jahren sorgte die Sängerin mit ihrem Liebesleben für jede Menge Schlagzeilen. Sie war damals mit TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (34) zusammen. Doch nach nur wenigen Monaten gingen die Frauen wieder getrennte Wege. Mittlerweile stellte die Musikerin klar, dass sie nur für die Medien als Paar aufgetreten sind. Doch wie kam es damals überhaupt zu dem PR-Coup?

Das verriet Loona nun in der ersten Folge von Kampf der Realitystars. Die Kandidaten amüsierten sich nämlich bei einem Trinkspiel. Und dabei kam auch das Thema "PR-Liebe" auf. Peinlich berührt gab die "Bailando"-Interpretin zu, dass sie der Öffentlichkeit damals eine Beziehung mit Gina-Lisa vorgespielt hat. "Die hat bei mir im Video mitgespielt und dann eines Tages hat jemand gesagt: 'Ey, ihr versteht euch sehr gut, gebt euch mal einen Kuss.' Und bevor ich es wusste, kam es schon zum Kuss", erinnerte sie sich.

Ruckzuck gab es die ersten Schlagzeilen zu ihrer Turtelei und beide stellten fest: "Okay, schon geil, alle wollen etwas von uns." Sie hätten also den Anschein gewahrt. "Ich hatte echt eine gute Zeit. Die paar Male, die wir ein Interview zusammen gegeben haben, haben wir echt Spaß gehabt, wir haben so gelacht", schwärmte Loona. Letztendlich hätten Gina-Lisa und sie aber irgendwann genug von der Scharade gehabt und sich "getrennt". Und nun treffen sie schon bald in der Show aufeinander.

Anzeige

RTLZWEI Loona, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Getty Images Loona, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die zwei ihre Beziehung nur vorgespielt haben? Total daneben! Ach, halb so wild. Es war ja unterhaltsam. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de