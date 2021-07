So schnell kann das Blatt sich wenden! Am Donnerstag schockierte Julia Jasmin Rühle (34) aka JJ Sexy ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie hatte einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn, der ihren Porsche komplett zerlegt hat – sie selbst kam aber mit einem Polytrauma davon und schwebt auch nicht mehr in Lebensgefahr. Inzwischen meldete JJ sich bei ihren Fans zurück und betonte, dass sie ihr Leben nach dem Riesenschreck viel mehr zu schätzen wisse. Das geht ihrem Partner wohl genauso: Julias Freund René hat ihr an ihrem Geburtstag einen Heiratsantrag gemacht!

Das verkündete das Tattoomodel vor wenigen Stunden überglücklich auf Instagram: "Ich habe JA gesagt! Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen!", freut sich JJ auf ihrem Profil. "Du bist die Liebe meines Lebens! Solange ich lebe, werde ich dich lieben – bis zum letzten Atemzug! Mein Mann, mein Stolz! Das Stärkste an mir bist Du!" Dazu veröffentlichte sie auch schon ein erstes Bild mit ihrem nigelnagelneuen Verlobungsring – ein wirklich hübscher Klunker, den man sicherlich schon auf einige Entfernung an ihrer linken Hand funkeln sieht.

Auch René äußerte sich bereits zu ihrer Verlobung auf Instagram. "Mein große Liebe Julia hat mir heute um 00.00 Uhr ihr Ja-Wort gegeben... Ich bin der glücklichste Mann auf Erden!", jubelte der Berliner. Dazu postete er das gleiche Foto wie seine Frischverlobte. Würde euch der Ring auch gefallen? Stimmt ab!

