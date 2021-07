Sie ist wohl auf dem besten Weg, alles zu verarbeiten! In Khloé Kardashians (37) Liebesleben geht es seit einigen Monaten ziemlich zur Sache. Nach einer vermeintlichen Verlobung mit ihrem On-Off-Freund Tristan Thompson (30) hieß es Ende Juni dann aber schon wieder, das alles aus und vorbei ist. Doch ganz offensichtlich hat die Unternehmerin an dieser Trennung nicht allzu sehr zu knabbern: Khloé teilt im Netz ein paar Zeilen, die Fans aufhorchen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige vor wenigen Tagen einen ziemlich tiefgründigen Spruch: "Wenn du auf die Muster deines Lebens achtest, wirst du erkennen, dass alles immer funktioniert. Alles führt dich immer zu einem größeren Ziel. Du wächst immer und die Dinge, von denen du denkst, dass du sie nicht überleben kannst, überstehst du irgendwie göttlich." Die Mutter der kleinen True Thompson (3) versucht also, das Beste aus allem zu machen.

Ihr Ex Tristan denkt derweil wohl noch lange nicht daran, seine einstige Beziehung mit der Keeping up with the Kardashians-Beauty aufzugeben. Ein Insider hatte erst kürzlich Mirror verraten, dass der Basketballspieler Khloé mit Geschenken zurückerobern wolle. "Er denkt, Khloé werde ihn aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit nie endgültig verlassen", hatte der Informant berichtet.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden raufen sich noch mal zusammen? Nein, ganz sicher nicht. Ich denke schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de