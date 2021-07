Alex Reid (45) kann endlich sein Kind in den Armen halten. Der Ex von Katie Price (43) und seine Partnerin Nikki Manashe haben schwierige Zeiten hinter sich: Die Beauty war eigentlich mit Zwillingen schwanger, verlor vor wenigen Monaten aber eines der ungeborenen Babys. Um ihre Schwangerschaft mit dem zweiten Kind zu überstehen, hatte sie sich deshalb in ärztliche Behandlung begeben. Nun sind Alex und Nikki Eltern einer Tochter geworden.

Die freudige News verkündete die frischgebackene Mama auf Instagram. "Willkommen auf der Welt, kleine Miss Reid", schrieb Nikki zu einem ersten Bild ihrer kleinen Prinzessin. Auf dem Foto sieht man lediglich das Händchen des Babys, das den Finger seiner Mutter hält. "Ich habe dich von Anfang an geliebt, du hast mir den Atem geraubt, mein Herz umarmt", führte sie ihre pure Freude über das neue Familienmitglied weiter aus.

"Als Mutter und Kind hat unsere Reise gerade erst begonnen. Mein Herz gehört für immer dir, mein perfektes kleines Wesen", schwärmte Nikki weiter und freut sich offenbar riesig auf ihre neue Rolle als Mama. Details wie Namen, Gewicht und das genaue Geburtsdatum behielten der Kampfsportler und seine Liebste vorerst für sich.

Instagram / ivf_chasing_dreams Nikki Manashe und Alex Reid

Instagram / ivf_chasing_dreams Nikki Manashe und Alex Reid

Instagram / alexreidofficial Alex Reids Verlobte Nikki

