Zwischen Michi Bauer (30) und Joanna hat es auf Anhieb gefunkt! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat ist einer von 21 Single-Männern, die bei Mein Date, mein bester Freund & ich um die Gunst der Ladys buhlen. In der Show traf der Influencer auf die Kandidatin Joanna, die sofort hin und weg von dem Model war. Und auch Michi verriet im Promiflash-Interview: Joanna hat für ihn ganz klar Traumfraupotenzial!

"Es war sofort eine Anziehung da", schwärmte Michi von Joanna gegenüber Promiflash. Die Managerin erfülle für ihn absolut seine Vorstellungen von einer Traumfrau, gab der 30-Jährige an. "Eine Frau wie Joanna sollte jeder Mann haben! Sie ist authentisch, lebensfroh und lässt einem Luft zum Atmen", klang Michis vielversprechendes Fazit, was ihn und sein Love Couple in der Show betrifft.

Auch Joanna war direkt angetan von dem Webstar. Seine bisherige Reality-TV-Erfahrung interessierte die Hamburgerin aber dagegen gar nicht, erklärte sie gegenüber Promiflash. "Er hatte es mir im Laufe der Show mitgeteilt, was für mich aber total uninteressant war, denn für mich zählt und zählte das hier und jetzt", stellte die 30-Jährige klar. Es waren letztendlich Michis "positive Präsenz und seine lockere menschliche Art", die Joanna von ihm überzeugt haben.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat von 2019

SAT.1/Richard Hübner Joanna, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmerin

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-Star

