Werden sie etwa das neue Traumpaar? Bei Mein Date, mein bester Freund & ich sucht Joanna mithilfe ihres besten Freundes Gino nach ihrem Mann fürs Leben. Doch in ihrem Love Couple Sebastian fand die Managerin nicht ihr perfektes Match. Ihr neues Glück durfte sie auf einem Date mit Bachelor in Paradise-Hottie Michi Bauer (30) versuchen – und da sprühten von Beginn an die Funken. Joanna schien völlig hin und weg von Michi zu sein!

Dabei punktete der ehemalige Bachelorette-Kandidat bei der Hamburgerin mit seinen interessierten Nachfragen, die auch immer thematisch ein Volltreffer waren. Unter anderem wollte Michi von Joanna ihr Sternzeichen wissen, sprach mit ihr über ihren Spitznamen Pocahontas und über das Reisen. "Ich bin überwältigt. Wir haben komplette Gemeinsamkeiten, von der Reiselust, vom Horizont, vom Denken – krass!", zeigte sich die 30-Jährige total begeistert. "Er ist einfach ein Hingucker. Ich glaube, es kann was werden", zeigte sich Joanna nach ihrer Liebesflaute mit Sebastian optimistisch.

Doch während Joanna Michi datete, checkte ihr bester Freund David den Single-Mann Patrick ab. Dieser überzeugte David auch, doch die Entscheidung, wer zum neuen Love Couple werden soll, lag schlussendlich bei Joanna selbst. "Ihr seid beides attraktive Männer, aber wer mich ein bisschen mehr emotional abgeholt hat, warst du, Michi", entschied sie sich daraufhin für den Influencer.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Instagram / joannaquarius Joanna, Juni 2020

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-TV-Star

SAT.1/Richard Hübner Patrick, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

