Was den beiden bei dieser Begegnung wohl durch den Kopf geschossen ist? Aktuell sind Loona (46) und Gina-Lisa Lohfink (34) in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen. In der ersten Folge packte die Sängerin über ihre einstige Fake-Beziehung zu Gina aus. Daraufhin begegneten sich die beiden Ladys, als die einstige GNTM-Teilnehmerin am nächsten Tag zu der Truppe stieß. Die erste Begegnung fiel vor allem seitens Gina-Lisa etwas kühl aus!

Als die Kandidaten Paul Elvers (20), Jenefer Riili und Leon Machère (29) entdeckten, dass Gina-Lisa sogleich das Ufer des Strandes an der "Kampf der Realitystars"-Sala erreicht, riefen sie sofort Loona zu sich. Die "Bailando"-Interpretin lief prompt freudig den Steg entlang. "Mein Mädchen, Schatz, wie geil ist das denn?", freute sich die 46-Jährige, doch Gina-Lisa hielt ihre Freude im Gegensatz zu ihr zunächst etwas zurück.

Ob Gina-Lisas Zurückhaltung etwas damit zutun hat, dass sie die angebliche Fake-Beziehung zu Loona damals gar nicht als Fake wahrnahm? "Für mich waren es wirklich Gefühle. Von meiner Seite hatte ich es wirklich ernst gemeint", stellte die Influencerin im Einzelinterview mit RTL2 daraufhin klar.

Loona, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

"Kampf der Realitystars-"Kandidaten 2021

Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

