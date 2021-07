Tommy Pedroni ist bei seiner Partnerwahl offenbar flexibel. Bereits in der ersten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love ließ der einstige Ex on the Beach-Kandidat nichts anbrennen. In der ersten Nacht machte ihm Walentina Doronina Avancen und die ließ der Franzose natürlich nicht abblitzen – die beiden fielen wild übereinander her. Jetzt hat Tommy allerdings ein Auge auf Melina Hoch geworfen.

Nach seiner wilden Knutsch-Nacht mit Wale orientierte sich der Hottie kurzerhand um und will seinen Fokus nun auf die Love Island-Beauty legen. Vor allem Melinas Aussehen überzeugte ihn. "Optisch ist Melina zu 100 Prozent mein Typ", gestand er in der dritten Folge im Einzelinterview. Und auch die Leistungssportlerin scheint von dem Blondie nicht abgeneigt zu sein. "Der Tommy kommt ganz nett an bei mir", betonte sie.

Doch das zukünftige Liebesglück der beiden wird schnell überschattet, denn Melina will sich mit dem Womanizer lieber etwas Zeit lassen – das passt Tommy allerdings gar nicht. "Melina will Sachen sehr langsam angehen und so einen langsamen Gang habe ich nicht", betonte er. Ihrer besten Freundin Aurelia Lamprecht erklärte Melina daraufhin ihre Bedenken: "Ich kann ihn nicht einschätzen. Man kann sich ja dann kennenlernen, aber wenn, dann lerne ich ihn erst draußen kennen, weil draußen sind die meisten Menschen andere Menschen."

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juli 2021

