Überraschende Offenbarung von Bauer sucht Frau-Liebling Narumol! Die beliebte TV-Bäuerin ist nach Jahren der Bildschirm-Abstinenz endlich wieder in einer Show zu sehen – sie ist eine der Kandidatinnen der zweiten Staffel Kampf der Realitystars. Da sie zum Start-Cast gehört, sieht man sie auch gleich in der Auftaktfolge einziehen. Am ersten Abend spielt die Truppe ein Spiel zum Kennenlernen – dabei verrät Narumol ein pikantes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit.

Sie war mit ihren Freundinnen im Thailand-Urlaub und da ergab es sich, dass die Mädels ein mit heißen Männern bestücktes Bordell aufsuchten. Im Promiflash-Interview verriet Narumol, dass sie in der Lokalität aber ganz brav gewesen sei: "Ich bin ein neugieriger Mensch und wir waren noch jung. Ich bin reingegangen und fand es nicht schlecht. Aber mitmachen muss ich nicht."

Ihr Mann Bauer Josef wusste bis dato auch noch nichts von diesem Ausflug seiner Frau. Narumol macht sich aber keine Sorgen, wenn er dies im TV erfährt: "Ach, das ist die Vergangenheit und jeder hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich glaube nicht, dass ihn das sehr stört."

RTLZWEI/Karl Vandenhole Narumol bei "Kampf der Realitystars"

Philipp Mertens / Future Image Bauer Josef und Narumol, 2013

Getty Images Narumol beim Oktoberfest 2016

