Kommen diese TV-Sternchen gerade von einem Temptation Island V.I.P.-Dreh zurück? Fans der pikanten Reality-TV-Show warten gebannt auf die kommende Staffel, in der sich Paare dem absoluten Treuetest unterziehen. Als mögliche Kandidaten der Sendung wurden unter anderem sowohl Sandra Janina (21) und ihr Freund Juliano Fernandez als auch Emmy Russ (22) und ihr Partner Udo Bönstrup (26) gehandelt. Eine Zeit lang war es ungewohnt still auf den Kanälen der Reality-TV-Stars – bis jetzt: Waren Sandra, Emmy und Co. tatsächlich mit dem "Temptation Island V.I.P."-Dreh beschäftigt?

Insbesondere Emmy spannte auf Instagram ihren Fans auf die Folter, indem sie von einem aufregenden Projekt erzählte, von dem sie gerade kommt. "Es war krank, es war unbeschreiblich, und ich hoffe, bald könnt ihr mehr erfahren", erzählte die Blondine. Auch ihr Partner Udo postete in seiner Instagram-Story Aufnahmen eines ausgepackten Koffers. Sandra widmete sich hingegen im Netz wieder ihrer neuen Wohnung und begrüßte ihre Fans zuvor mit "Hallo, ich bin auch noch da".

Falls die Dreharbeiten von "Temptation Island V.I.P." mit der Rückkehr der Reality-TV-Stars wirklich abgeschlossen sind, dürfen Fans auf den Startschuss der neuen Staffel mächtig gespannt sein. Neben Emmy und Udo sowie Sandra und Juliano sollen laut Bild-Informationen in der neuen Runde des Fremdflirt-Formats auch Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (24) sowie Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki dabei sein.

Instagram / emmyruss Udo Bönstrup und Emmy Russ

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez, Influencer-Paar

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

