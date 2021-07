Narumol auf Nikotinentzug! Die beliebte Bauer sucht Frau-Kultkandidatin wagt sich nach Jahren der TV-Abstinenz wieder ins Fernsehen. Sie ist eine der 25 Promi-Kandidaten der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars. Gleich in Folge eins zog Narumol als Teil des Start-Casts in die VIP-WG ein. Im Trailer zur zweiten Folge sieht man die sonst so quietschfidele Frohnatur aber ganz außer sich – die Crew wird offenbar wegen einiger Regelbrüche gemaßregelt.

Die Sala-Bewohner haben sich wohl gleich zu Beginn der Staffel schon einige Fehltritte geleistet, wie man in der Vorschau für Episode zwei sehen kann. Als Strafe werden ihnen deshalb die Zigaretten weggenommen. Narumol fällt diese Maßnahme besonders schwer, der Nikotinverzicht scheint ihr ordentlich zuzusetzen. "Wenn ich wie in der Show Stress habe, dann rauche ich ganz gerne. Außerdem bin ich ein braver Mensch und die Strafen in der Show sind deswegen manchmal unfair, weil ich nichts gemacht habe", erzählte sie Promiflash.

Im Promiflash-Interview verriet die TV-Bäuerin außerdem, wie sie zu diesem Laster kam. "Ich habe 27 Jahre in Thailand gelebt und nicht geraucht. Mit Anfang 28 bin ich dann nach Deutschland gekommen und habe meinen Mann kennengelernt, der raucht, und dann habe ich probiert", schilderte sie den Hintergrund zu ihrem Rauchverhalten.

Anzeige

Instagram / leonmachere Narumol und Leon Machère, 2021

Anzeige

Facebook / Narumol Narumol, "Bauer sucht Frau"-Kultkandidatin

Anzeige

RTLZWEI Loona, Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink und Narumol bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de