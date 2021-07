Diese Sache dürfte Fans von Gossip Girl sehr bekannt vorkommen! Rund neun Jahre nach dem Ende der erfolgreichen Drama-Serie gab es diese Woche nun den Auftakt für ein "Gossip Girl"-Reboot – mit einem komplett neuen Cast. Doch obwohl kein Darsteller der originalen Serie in der neuen Fassung zu sehen ist, bleibt dennoch eine Sache gleich: Die beliebte Erzählstimme von "Gossip Girl"!

Schauspielerin Kristen Bell (40) lieh damals rund fünf Jahre lang ihre Stimme dem Gossip Girl – also einer anonymen Bloggerin, die stets von den privaten Geschehnissen an der Upper East Side in New York berichtete und so manches Gerücht in die Welt streute. Auch in der Neuauflage der Serie erzählt Kristen laut The Sun dem Zuschauer nun wieder alle Hintergründe. Und zwar wirklich alle, denn: Im Reboot ist bekannt, wer Gossip Girl ist!

Welche Serienfigur im Original hinter der Bloggerin steckte, zeigte sich damals erst in der allerletzten Folge – nach ganzen sechs Staffeln! In der Neuauflage wird dies hingegen schon in der ersten Episode verraten. Der Zuschauer kann dieses Mal also auch alle Hintergründe und Handlungen der Figur besser verfolgen und nachvollziehen.

Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Der Cast der "Gossip Girl"-Neuauflage am Set der Serie im November 2020

