Shakira (44) ist zurück und hat neue Musik im Gepäck! Zwar war die Sängerin nie wirklich von der Bildfläche verschwunden, da sie ihre Follower im Netz regelmäßig mit Updates versorgt hat – doch ihre letzte Albumveröffentlichung "El Dorado" ist mittlerweile vier Jahre her. Umso schöner ist nun diese Nachricht: Die Latina bringt einen neuen Song raus. Was vor allem ihre Fans, die der spanischen Sprache nicht mächtig sind, freuen wird: Ihr neues Lied ist auf Englisch!

"Don't Wait Up" heißt der Song, der am Freitag erschien – und übrigens Shakiras erste englischsprachige Single seit sieben Jahren ist! 2014 brachte sie gemeinsam mit Rihanna (33) "Can't Remember to Forget You" raus und nun gibt es endlich Nachschub! Das freut aber nicht nur die Fans der gebürtigen Kolumbianerin, sondern auch die Interpretin selbst, wie sie auf ihrem Instagram-Account betont: "Ich bin so aufgeregt [...]! Als wir ihn im Studio entwickelt haben, wusste ich, dass er perfekt für den Sommer und diese Nächte ist, in denen man einfach nicht an morgen denken möchte!"

Freitagnachmittag erschien dann auch das Musikvideo zu "Don't Wait Up". Ein kleiner Clip auf YouTube gab allen allerdings schon vorher einen ersten Eindruck, was sie erwarten können – und zwar: Jede Menge heiße Hüftschwung-Action von der Meisterin höchstpersönlich: Shakira.

Getty Images Shakira bei der Super-Bow-Halbzeitsshow in Miami im Februar 2020

Getty Images Shakira bei der Fußball-WM in Rio de Janeiro im Juli 2014

Getty Images Shakira bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2014

