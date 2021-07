Hier gibt Hilary Duff (33) ihren Fans aber einen extrem tiefen Einblick in ihr Privatleben! Die Schauspielerin wurde im März dieses Jahres bereits zum dritten Mal Mutter, als sie ihre Tochter Mae James Bair auf die Welt brachte. Die Geburt ihres jüngsten Sprösslings fand in ihrem Zuhause statt – und im Beisein ihrer gesamten Familie. Nun teilt Hilary mehrere Fotos dieser intimen Situation sogar mit ihren Fans.

Auf Instagram postete die Gossip Girl-Darstellerin nun eine ganze Bilderreihe von ihrer Hausgeburt. Darauf kann man die 33-Jährige dabei sehen, wie sie in verschiedenen Positionen während der Wehen Entspannung sucht – etwa auf einem Gymnastikball. Auch ihr Ehemann Matthew Koma ist auf fast allen Fotos zu sehen, wie er seine Liebste im Arm hält oder sie massiert. "Mein Mann war mein ruhigster Anker im Raum", schwärmt die Schauspielerin in den Zeilen unter ihrem Beitrag. Doch nicht nur ihr Mann, sondern auch ihre Kinder und Hilarys Mutter, die alle mit leckeren Schnittchen versorgte, sollen bei der Hausgeburt dabei gewesen sein. "Alle Mann an Deck", scherzt Hilary in dem Beitrag. "Ein mühsames, magisches, wundervolles Abenteuer", betitelt sie die Geburt außerdem.

Hilarys Fans scheinen von dem intimen Einblick in ihr Leben begeistert zu sein. "Danke, dass du so etwas mit uns teilst" und "Oh mein Gott, stell dir vor, du siehst so gut aus, wenn du ein Kind auf die Welt bringst", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare von Followern in der Kommentarspalte. Außerdem erreichte der Post in weniger als 24 Stunden bereits über 1,5 Millionen Likes.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Mae

Getty Images Hilary Duff und ihr Mann Matthew Koma, 2019

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

