Sarah Gehring (34) geht ab sofort wieder allein durchs Leben! Erst im vergangenen Sommer schien bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin in Sachen Liebe alles auf ein Happy End hinzudeuten: Im Netz zeigte sich die dunkelhaarige Beauty in einem Münchner Park überglücklich an der Seite eines unbekannten Mannes. Jetzt nimmt die Romanze der einstigen Bachelor in Paradise-Teilnehmerin allerdings abrupt ein Ende: Sarah ist wieder Single!

Gegenüber Promiflash verriet Sarah, dass sie seit wenigen Wochen wieder getrennt ist. Dabei kannten sich die Schönheit und ihr Ex-Partner bereits seit November 2019 – Anfang Januar des vergangenen Jahres machten sie ihre Beziehung offiziell. Was genau zwischen den Turteltauben vorgefallen ist, behielt Sarah zwar noch für sich – eines stellte sie aber dennoch klar: "Für mich ist die wichtigste Grundlage in einer Beziehung Vertrauen!" Ob es in der Vergangenheit etwa zu einem Vertrauensbruch gekommen war? Das Verhältnis zwischen den beiden sei aktuell jedenfalls schwierig.

"Ich möchte mich noch nicht zu allem äußern", erklärte Sarah. Auch ihre Partnerschaft hielt die Mutter einer Tochter bis auf ein paar inzwischen gelöschte gemeinsame Schnappschüsse von der Öffentlichkeit fern. Doch wie steckt Sarah das Liebes-Aus weg? "Es geht mir gut und ich schaue nach vorn", erzählte sie.

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring mit ihrem Partner, Juni 2020

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring, TV-Bekanntheit

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring, Influencerin

