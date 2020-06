Sarah Gehring (33) schwebt offenbar auf Wolke sieben! In der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise suchte die Influencerin nach der große Liebe – allerdings erfolglos: Schon in der ersten Nacht der Rosen musste die Beauty die Heimreise antreten. Die Suche nach ihrem Mister Right schien die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin allerdings nicht aufgegeben zu haben. Im Netz zeigt sich Sarah jetzt frisch verliebt!

Der neue Instagram-Beitrag spricht Bände: Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen liegt Sarah in den Armen eines unbekannten Mannes. Total vertraut turteln die beiden auf einer Picknickdecke in einem Münchner Park. Um wen es sich bei dem tätowierten Hottie an Sarahs Seite handelt, möchte die dunkelhaarige Schönheit aber wohl noch geheimhalten. Den Post versieht die 32-Jährige lediglich mit den beiden Emojis von König und Königin.

Auch die Follower der dunkelhaarigen Schönheit sind von der überraschenden Liebes-News völlig aus dem Häuschen. "Wie schön!" und "Von Herzen!" lauten nur zwei der gratulierenden Kommentare unter Sarahs erstem vermeintlichen Paarbild.

Anzeige

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring mit ihrem Partner, Juni 2020

Anzeige

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring, bekannt durch "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / sarah.la.amalia Sarah Gehring, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de