Für Jessica Schröder (27) geht es in großen Schritten in Richtung Geburt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Niklas (32) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Besonders zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte die Influencerin mit Übelkeit zu kämpfen, wodurch sie auch kaum an Gewicht zugelegt hat. Doch mittlerweile schlemmt Jessi nach Herzenslust und verriet Promiflash: Auch auf der Waage hat sich etwas getan.

"Das letzte Mal waren es achteinhalb Kilo. Also das Kind wiegt schon fast zwei Kilo. Ich habe halt genascht und Zunahme ist ja auch wichtig in der Schwangerschaft", erzählte die Blondine nun im Interview mit Promiflash. Vor auf allem Amarena- und Stracciatella-Eis habe sie momentan Heißhunger. "So eine Kugel am Tag – mit vier Waffeln", beschrieb Nik die Essgewohnheiten seiner Frau.

Jessi fühlt sich mit den Babypfunden pudelwohl in ihrer Haut, gab aber auch zu: Anfangs haderte sie mit der Gewichtszunahme. "Plötzlich waren es so drei Kilo in einem Monat und ich habe mich gefragt, wo das noch hinführen soll", erinnerte sie sich. Ihr "Limit" seien 13 Kilo plus und deshalb sei sie für den Endspurt nun ganz entspannt: "Ich glaube nicht, dass ich in den nächsten sechs Wochen noch so viel zulege."

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Reality-TV-Star

