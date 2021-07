Jessica Schröder (27) strahlt voller Glück! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Niklas (32) sind derzeit in freudiger Erwartung: Im März verkündeten die beiden stolz, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Schon in wenigen Wochen soll ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Kurz vor der Geburt posierte Jessi jetzt noch für ein Fotoshooting – und strahlt kugelrund in die Kamera!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Freitag einen Schnappschuss, der ihren Followern den Atem rauben dürfte: In einem schwarzblauen Tüllkleid und mit einer funkelnden Krone auf dem Kopf posiert die werdende Mama für die Kamera – ihr nackter Babybauch schaut dabei aus der Robe hervor. Zu der Aufnahme schrieb Jessi glücklich: "Papa sagt, Mama ist seine Königin, aber du bist unsere Prinzessin!" Die Influencerin verriet zudem, dass sie bereits in der 33. Schwangerschaftswoche ist.

Die Follower der Hamelnerin waren von dem Anblick der Schwangeren hin und weg – und überhäuften sie in den Kommentaren mit Komplimenten: "Hammer", schrieb Neu-Mami Lina Özgenç, und auch Rosen-Kollegin Carina Spack (25) hinterließ mehrere Emojis mit Herzaugen. Wie gefällt euch das Ergebnis von Jessicas Schwangerschafts-Shooting? Stimmt unten ab.

ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder, TV-Pärchen

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, TV-Bekanntheit

