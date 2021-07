Was für ein süßer Mama-Tochter-Talk! Gerade erst teilte die Friends-Schauspielerin Courteney Cox (57) ein Video von sich und ihrer 17-jährigen Tochter Coco Arquette im Netz: In einem Frage-Antwort-Spiel testen die beiden ihr Wissen voneinander und verraten dabei einige persönliche Details. Passend zum Erscheinen der Fortsetzung der Kultserie vor einigen Wochen, die unter dem Titel "Friends: The Reunion" lief, stellte Courteney ihrer Tochter eine Bonusfrage: Würde sie lieber die Figur des jungen Chandler oder die des jungen Joey aus "Friends" daten?

Die Antwort auf die Frage gibt Mama Courteney in ihrem Instagram-Video gleich selbst: Sie vermutet, Coco findet den von Matt LeBlanc (53) gespielten jungen Joey besser als den von Matthew Perry (51) dargestellten Chandler – und liegt damit richtig! "Anscheinend kenne ich Coco besser als sie mich", freut sich Courteney am Ende des Videos über ihren knappen Sieg. Immerhin liegt die 17-Jährige nur mit einem Punkt hinter der Schauspielerin und unterstreicht damit das innige Verhältnis zu ihrer Mama.

Der Online-Auftritt des Mutter-Tochter-Duos steht übrigens im Zusammenhang mit der neuen Staffel von Courteneys Serie "9 Months with Courteney Cox". In dieser werden Paare im Verlauf ihrer Schwangerschaft begleitet. Vergangenes Jahre hat Coco in der Serie auch ihre Mutter zu deren eigener Schwangerschaft vor 17 Jahren befragt.

Getty Images Matthew Perry und Matt LeBlanc bei den Teen Choice Awards 2002, Los Angeles

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Courteney Cox und Tochter Coco Arquette

