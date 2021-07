Kelly Clarkson (39) konzentriert sich auf die schönen Dinge in ihrem Leben! Die vergangenen Monate waren für die Sängerin alles andere als leicht. Im Juni 2020 gab sie die Trennung von ihrem Mann Brandon Blackstock (44) bekannt. Die Scheidung ist aber noch nicht durch, da ihr Ex versucht hat, den Ehevertrag für ungültig erklären zu lassen – purer Stress für Kelly. Umso glücklicher war sie nun, als sie sich mit einem Mama-Kinder-Ausflug von ihren Sorgen ablenken konnte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die ehemalige X Factor-Gewinnerin jetzt ein seltenes Foto mit ihrem Sohn Remington und ihrer Tochter River. Alle drei strahlten um die Wette. Und in der Bildunterschrift verriet die "Because of You"-Interpretin auch den Grund dafür: "Wir hatten so viel Spaß in Disney World. Alle Fahrgeschäfte waren super, aber oh mein Gott, die von 'Pandora' und 'Star Wars' haben alles getoppt." Es sei ein "magischer Ausflug" gewesen.

Wenn es nach Kellys Follower ginge, dürfte sie in Zukunft gerne öfter Bilder mit ihrem Nachwuchs posten. In den Kommentaren schwärmten sie: "So eine schöne Familie." Außerdem fiel ihrer Community direkt auf, dass Remington und River ordentlich gewachsen sind. "Seit wann sind deine Kinder so groß?", fragte jemand unter dem Post.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Getty Images Sängerin Kelly Clarkson

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards in L.A. im Oktober 2020

