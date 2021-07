Möchte Jennifer Lange (27) jetzt etwa auch in der Musikbranche durchstarten? Seit einiger Zeit zeigt sich die einstige Bachelor-Kandidatin häufig mit dem Sänger Darius Zander (37) in den sozialen Medien. Wie ein Insider kürzlich offenbarte, sollen die beiden sich tatsächlich schon seit zwei Monaten daten. Obwohl eine offizielle Bestätigung der Beziehung bislang noch aussteht, deutet alles darauf hin: So waren sie nun etwa gemeinsam im Tonstudio – und sangen diese Zeilen.

In ihrer Instagram-Story teilte Jenny kürzlich wieder Videos von sich und Dari – und zwar aus einem Tonstudio. In den Clips waren die beiden vor einem Mikrofon zu sehen, in das sie abwechselnd anscheinend kurz zuvor geschriebene Songzeilen sangen. "Heute mal aus Spaß ein paar Studioaufnahmen gemacht", erklärte Jenny unter einem der Videos. Doch der "aus Spaß" geschriebene Songtext betonte ganz offensichtlich, wie gut die beiden sich verstehen. "Sind wir zwei zusammen, dann kann uns nichts passieren" oder "Zwei Menschen, die sich blind verstehen", lauteten beispielsweise zwei der Zeilen.

Jennys Follower waren von diesem Spaß jedenfalls überaus begeistert: Sie fragten nämlich prompt, wann die beiden ihren Song veröffentlichen würden. "Ich hatte niemals mit so viel positivem Feedback gerechnet", schrieb die Influencerin und deutete an, dass durch die Begeisterung der Fans eine "richtig coole Idee" entstanden sei. Scheint so, als bekämen ihre Follower bald noch mehr auf die Ohren.

Instagram / agentlange Dari und Jenny im Tonstudio

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Sänger Dari

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

