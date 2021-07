Olivia Rodrigo ist frischverliebt! Die 18-Jährige wurde als Schauspielerin und Sängerin berühmt. Fans kennen die US-Amerikanerin vor allem in ihrer Rolle als Nini Salazar-Roberts in der Neuauflage von High School Musical. Schlagzeilen mit ihrem Privatleben machte die Teenagerin bisher kaum – doch nun blicken die Follower bei den jüngsten Aufnahmen doch genauer hin. Denn Olivia knutscht in aller Öffentlichkeit ihren neuen Freund ab!

The Sun liegen Schnappschüsse vor, die die Seriendarstellerin eng umschlungen mit ihrem Partner in Los Angeles zeigen. Bei ihren Küssen und Olivias breitem Grinsen wird deutlich: Sie ist aktuell ziemlich happy! Bei ihrem Boy handelt es sich um Adam Faze, einen 24-jährigen Unternehmer. Die beiden hatten bereits in den Wochen zuvor für Liebesgerüchte gesorgt – die mit diesen Turtelbildern wohl mehr als bestätigt sein dürften!

Im vergangenen Monat hatten Olivia und Adam gemeinsam ein Event besucht – ein Insider erinnerte sich gegenüber E! News an den Abend: "Sie sahen wirklich süß aus zusammen und haben sich nicht darum bemüht, ihre Zuneigung füreinander zu verstecken." Zudem will der Informant wissen, dass die beiden ganz offiziell miteinander ausgehen – und es ihnen wirklich ernst sei.

Getty Images Der Cast von "High School Musical: The Musical: The Series"

Getty Images Olivia Rodrigo, Schauspielerin

Getty Images Olivia Rodrigo, 2019

