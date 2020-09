Schwebt Tracy Candela auch wieder auf Wolke sieben? Am vergangenen Samstag sorgte Marcellino Kremers für eine riesige Überraschung: Nach seinem Promiboxen-Kampf gab der einstige Love Island-Kandidat bekannt, dass er frisch verliebt ist. Dijana Cvijetic (26) ist damit die erste neue, offizielle Frau an seiner Seite, nachdem die Beziehung mit seiner Show-Bekanntschaft Tracy in die Brüche gegangen war. Doch wie sieht es eigentlich bei seiner Ex aus? Die Brünette plauderte nun offen über ihr Liebesleben.

Tracy war als Expertin zu Gast bei Love Island - Aftersun. Dort kam natürlich nicht nur die neue Liebelei ihres einstigen Couples Marcellino zur Sprache, sondern auch ihr eigener Beziehungsstatus. "Aktuell bin ich Single. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, kurz bevor ich die USA verlassen habe, jemanden kennengelernt habe", gab sie sich geheimnisvoll.

Die Influencerin war Anfang des Jahres nach Amerika ausgewandert, um dort ein neues Leben zu beginnen. Aufgrund der kritischen Gesundheitslage beschloss sie aber, bereits im März wieder nach Deutschland zurückzukehren. "Für mich war Deutschland und somit bei meiner Familie zu sein die einzige Option aufgrund der aktuellen Lage", erklärte sie ihre Beweggründe im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers, "Love Island"-Gewinner 2018

Anzeige

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de