Auf diese Meldung haben Goodbye Deutschland-Fans wahrscheinlich sehnsüchtig gewartet! Durch die beliebte Auswanderer-Show wurden Teilnehmer wie Danni Büchner (43), Andreas Robens und Co. zu deutschlandweit bekannten Promis. Das Pärchen Lisha und Lou kennt Fernseh-Deutschland vor allem durch seine Teilnahme am Sommerhaus der Stars. Doch durch ihre Auswanderung nach Spanien passen die beiden perfekt in das Konzept von "Goodbye Deutschland". Das dachte sich wohl auch der Sender: Denn Lisha und Lou sind bald in der Doku-Soap zu sehen!

"In drei Wochen geht es endlich mit "Goodbye Deutschland" los", kündigten Lisha und Lou in ihrer Instagram-Story an. Sie wissen, dass ihre Fans den Moment schon sehnsüchtig erwartet haben, doch der Sendestart sei immer wieder nach hinten verschoben worden. "[Wir können] absolut verstehen, dass ihr keinen Bock mehr auf Verschiebung habt", fühlte das Liebespaar mit seiner Community mit.

Einen genauen Startschuss für die neuen "Goodbye Deutschland"-Folgen mit Lisha und Lou gibt es aber noch nicht. In der Sendung werden die temperamentvollen Turteltauben den Zuschauern wohl auch Einblicke in das Haus auf Mallorca geben, das sie fast sechs Monate lang suchten. "Wir hatten einfach zu viele Ansprüche. Es gab 1.000 schöne Häuser, aber immer fehlte was", erzählten die Auswanderer im Promiflash-Interview.

