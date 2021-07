Demi Lovato (28) lässt wohl gerne die Hüllen fallen! Bereits in jungen Jahren gelang der Schauspielbekanntheit mit ihrer Begabung vor der Kamera der Schritt in die Öffentlichkeit. Ein Leben im Rampenlicht zählt für den einstigen Disney-Star inzwischen zum Alltag – ebenso das perfekte Aussehen samt jeder Menge Glitzer und Glamour. Doch gerade auf diesen Teil des Lebens könnte die Showgröße auch gut verzichten: Demi mag sich am liebsten ganz ohne Make-up!

"Ich fühle mich in der Badewanne am sexiesten – ohne Make-up, ohne Extensions, ohne Wimpern... nackt", teilte Demi den Followern via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte die Glee-Bekanntheit einen Schnappschuss, der sie genau in diesem Zustand zeigt: mit verträumtem Blick inmitten einer mit Badeschaum und Wasser gefüllten Wanne. "Nur ich in meiner reinsten Form", kommentierte Demi dazu.

Mit dem eigenen Körper im Reinen zu sein, war aber nicht immer Demis Stärke. So habe es oftmals auch Momente gegeben, in denen sich der "Camp Rock"-Star nicht immer wohl in seiner Haut fühlte. "Ich bin hinterher dankbar, dass ich mich in diesen Momenten, in denen ich am verwundbarsten bin, mich schön fühlen und so akzeptieren kann, wie ich bin", erklärte Demi.

Demi Lovato, "Camp Rock"-Bekanntheit

Demi Lovato in Los Angeles, 2017

Demi Lovato beim 103.5 Kiss FM's Jingle Ball 2017

