Eine lange Filmreise nimmt nun ihr Ende! Seit Ende letzten Jahres ist endlich bekannt, wer in dem Disney-Remake von Arielle, die Meerjungfrau mitspielen wird. Neben Hollywood-Hochkarätern wie Javier Bardem (52) und Melissa McCarthy (50) ist aber auch Halle Bailey (21) mit an Bord: Sie wird die Hauptrolle der Arielle spielen! Nun ist das Abenteuer für sie aber beendet – die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Für Halle jetzt ein Grund, ihren Fans zu zeigen, wie sie als Arielle aussieht!

Die Schauspielerin gewährt ihrer Community einen kleinen Einblick in ihre Rolle: Via Instagram teilte die 21-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss von sich am Meer. Ziemlich lässig posiert sie ganz Meerjungfrauen-like in einer kleinen Brandung vor einem malerischen Sonnenuntergang. Dass sie bei den Dreharbeiten aber ganz schön an ihre Grenzen gestoßen ist, verriet sie in emotionalen Zeilen: "Ich bin so dankbar, diesen Film in all seiner Pracht erlebt zu haben. Es war die härteste Erfahrung, weg von allem und jedem zu sein, den ich je gekannt habe."

Vor allem Selbstzweifel und Einsamkeit habe sie ganz schön zu spüren bekommen. Dennoch nimmt sie aber auch viele positive Erinnerungen mit. "Diese Erfahrung hat mich so viel stärker gemacht, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich bin so dankbar, so liebe und talentierte Menschen im Cast gehabt zu haben", schrieb sie im Netz weiter.

Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey, "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de