Die Liste der potenziellen Bewohner wird immer länger! In wenigen Wochen ist es so weit: Eine neue Staffel Promi Big Brother geht an den Start. Aus dem neuen Cast macht der Sender Sat.1 aktuell aber noch ein großes Geheimnis – die Teilnehmer sollen erst kurz vor ihrem Einzug offiziell vorgestellt werden. Einige Promis werden allerdings schon vorab als heiße Kandidaten gehandelt – unter anderem Melanie Müller (33) und Danni Büchner (43). Jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut: Ist auch Bachelor in Paradise-Star Rafi Rachek (31) dabei?

Wie Bild berichtet, zieht auch der Kölner ab dem 6. August in den TV-Knast ein – eine Bestätigung dafür bleibt nach wie vor aber aus. Rafi selbst wollte sich auf Anfrage dazu bisher nicht äußern, und auch der Sender ließ das Geheimnis weiterhin ungelüftet. "Wer bei 'Promi Big Brother' dieses Jahr einziehen wird, geben wir wie immer rechtzeitig zum Start bekannt", hieß es in einem Statement erneut.

Sollte der frühere Bachelorette-Boy aber tatsächlich einziehen, könnte es spannend werden, wie viel er beispielsweise über die gescheiterte Beziehung zu seinem Ex Sam Dylan (30) preisgeben wird. Die einstigen Turteltauben gehen seit ein paar Wochen getrennte Wege und waren sich zuletzt vor allem über die Gründe ihrer Trennung nicht ganz einig.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2021

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil –Totem" in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de