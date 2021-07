Will Zach Braff (46) bald den nächsten Schritt gehen? Der Scrubs-Darsteller ist mittlerweile schon seit über zwei Jahren mit der Schauspielerin Florence Pugh (25) in einer Beziehung. Zwischen den zwei Turteltauben scheint es trotz des Altersunterschieds von 21 Jahren total ernst zu sein – und die Fans fragen sich schon seit Längerem, wann der gebürtige US-Amerikaner seiner Liebsten endlich einen Antrag macht. Jetzt wurde bekannt, dass Zach tatsächlich schon konkrete Heiratspläne haben soll!

"Er gibt viele Hinweise darauf, dass er wirklich bereit ist, sich niederzulassen", plauderte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Mirror aus. Der 46-Jährige soll nur deshalb noch nicht vor der "Little Women"-Darstellerin auf die Knie gegangen sein, weil er zunächst ihre Eltern um Erlaubnis bitten wollte. Ob das wohl bedeutet, dass Zachs Fangemeinde demnächst mit einer Verlobung rechnen kann?

Der Regisseur habe sich durch die Beziehung zu der 25-Jährigen total verändert: Von dem einstigen Womanizer sei mittlerweile kaum mehr etwas übrig. "Er verhält sich Florence gegenüber völlig anders und ist sogar soweit gegangen, dass er Anfang des Jahres Zeit mit ihrer Familie in England verbracht hat und sie in seine Villa in Los Angeles eingezogen ist", meinte die Quelle zu wissen. Mit seinen Ex-Freundinnen sei es dagegen nie so ernst gewesen.

Zach Braff im Februar 2020 in Kalifornien

Florence Pugh, Schauspielerin

Zach Braff, Schauspieler

