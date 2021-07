Sie probieren einen neuen Style aus! David Beckham (46) gilt vielen seiner Fans seit Jahren als Stilikone. Vor allem frisurtechnisch hat der ehemalige Fußballer schon einiges ausprobiert – ob kurz, lang oder geflochten, der Gatte von Victoria Beckham (47) experimentiert gern mal mit seinen Haaren. Und das hat er wohl auch seinen Söhnen vererbt: Im Netz präsentiert David jetzt nicht nur seine eigene neue Frise, sondern auch die seiner Söhne Romeo (18) und Cruz (16)!

Via Instagram teilt der 46-Jährige einen Schnappschuss von sich und seinen Söhnen, auf dem alle drei einen neuen Look präsentieren. Sowohl David als auch Romeo tragen nun einen coolen Buzzcut in Blond. Der 16-jährige Cruz hingegen entschied sich für einen auffälligeren Look: Seine raspelkurze Frise erstrahlt in einem leuchtenden Pinkton! "Manchmal müssen die Jungs daran erinnert werden, wer es in den 90ern zuerst gemacht hat", schreibt er zu dem Beitrag.

Und tatsächlich – bereits zu Beginn seiner Karriere hatte David so eine Frisur getragen. Ehefrau Victoria findet es dieses Mal aber wohl deutlich besser. "Dad hat es zuerst gemacht und es sieht dieses Mal noch besser aus!", kommentiert sie den Schnappschuss ihrer Liebsten. Wie findet ihr die Frisuren der Beckham-Boys? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Juli 2021

Anzeige

Instagram / davidbeckham Cruz und David Beckham

Anzeige

Getty Images David Beckham im März 2000

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de