Was für ein schöner Moment für Riccardo Simonetti (28)! Seit Ende 2020 ist der Influencer erstmals in einer festen Beziehung. Der Glückliche? Steven, der gebürtig aus New York kommt. Besonders viel gibt der Netzstar von seiner Liebe jedoch nicht preis – das Paar will seine Beziehung lieber privat halten. Doch nun machte der Moderator eine kleine Ausnahme: Riccardo verriet seinen Fans, dass sein Freund nun seine Oma kennengelernt hat!

Dazu teilte er via Instagram ein Bild von sich und seinen zwei Liebsten. "Meine Oma, mein Freund und ich. Das macht mich so glücklich. Ich habe so ein gutes Verhältnis zu meiner Großmutter", fand er emotionale Worte zu dem Schnappschuss. Über seine sexuelle Orientierung habe Riccardo allerdings nie wirklich mit ihr gesprochen, obwohl er immer zu 100 Prozent er selbst sei. "Ich hatte nicht Angst davor, anders von ihr gesehen zu werden, aber ich hatte Angst davor, sie eventuell anders zu sehen", erzählte er.

Dass Riccardo seinen Freund nun seiner Großmutter vorgestellt hat, macht den Fashion-Experten besonders happy. "Meine Oma heute so offen und liebevoll mit dem Mann an meiner Seite zu sehen, ist das allerschönste Gefühl der ganzen Welt. Es fällt mir wirklich schwer, in Worte zu fassen, wie glücklich mich das macht, aber das tut es", schwärmte er von dem Zusammentreffen.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund Steven

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seiner Oma

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Freund Steven

