Shirin David (26) lässt ordentlich die Seele baumeln! Bei der Rapperin könnte es in Sachen Karriere aktuell wohl kaum besser laufen: Die Künstlerin begeistert ihre Fans nicht nur mit neuer Musik – vor wenigen Tagen gab die Sängerin auch bekannt, die deutsche Markenbotschafterin von Rihannas (33) Dessous-Marke zu sein. Doch zwischen all den Projekten muss auch mal Pause sein. Aktuell gönnt sich Shirin eine Auszeit auf Ibiza – dabei darf eine Sache offenbar nicht fehlen!

In ihrer Instagram-Story nahm Shirin ihre Fans nun auch ins Ausland mit und filmte ihre Unterkunft auf der spanischen Urlaubsinsel. Während der Roomtour plauderte die gebürtige Hamburgerin zudem eines ihrer geplanten To-do's aus: "Was ich hier den ganzen Tag machen werde? Ich werde entweder hier, hier oder da liegen und den ganzen Tag Joints rauchen!" Die Tagesplanung dürfte damit also schon mal abgehakt sein.

Doch komplett auf der faulen Haut liegen zieht Shirin dann offenbar doch nicht durch. Im Chill-Modus möchte die Blondine auch weiter an ihrer kommenden Eistee-Marke Dirtea arbeiten. Das erfrischende Produkt soll noch in diesem Sommer in den Handel kommen. Über den Geschmack der verschiedenen Sorten ließ die "Lieben wir"-Interpretin Anfang Mai sogar ihre Fans abstimmen.

Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/shirindavid/ Shirin David in Berlin im Mai 2020

Anzeige

Instagram / shirindavid Rapperin Shirin David im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de