Caro Daur (26) ist in Bestform! Im Leben der Influencerin spielen Themen wie Fitness und Ernährung eine wichtige Rolle: Regelmäßig gewährt sie ihrer Fangemeinde Einblicke in ihre Trainingsroutine oder begeistert sie mit Fotos von ihrem Körper. Mittlerweile hat die Blondine sogar ihr eigenes Work-out-Programm für ihre Follower entwickelt. Jetzt zeigt Caro einmal mehr, was für eine Sportskanone sie ist: Im Netz stellt sie ganz stolz ihr Sixpack zur Schau!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige vor wenigen Tagen ein Spiegelselfie von sich aus dem Fitnessstudio. Auf dem Bild trägt sie eine kurze Sportleggings und ein dazu passendes Top mit Leo-Print. Ihre durchtrainierte Körpermitte bringt Caro dadurch perfekt zur Geltung. Unter dem Foto machte sie klar, dass auch sie sich nicht immer Lust aufs Training habe, aber man bei fehlender Motivation einfach durchziehen müsse. "Doppelt bereit für den Tag", notierte die gebürtige Hamburgerin.

Die Fans sind von Caros Mega-Body total begeistert. Innerhalb weniger Tagen wurde der Post über 30.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte überschlagen sich die Supporter regelrecht mit Komplimenten. "Wow, deine Figur" und "Deine Motivation ist so inspirierend", lauteten nur zwei der vielen begeisterten Reaktionen.

Instagram / carodaur Caro Daur, Model

Instagram / carodaur Caro Daur mit Tommi Schmitt

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

