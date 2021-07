Niklas Schröder (32) bangt um seine Gesundheit! Der ehemalige Bachelorette -Kandidat und seine Frau Jessica (27) erwarten gerade zum ersten Mal Nachwuchs. Mittlerweile befindet sich die Influencerin bereits im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft – und in wenigen Wochen wird das Mädchen namens Hailey Emilia das Licht der Welt erblicken. Kürzlich teilte Nik seinen Fans jedoch mit, dass er sich verletzt hat. Promiflash hat nachgehakt: Was ist ihm passiert?

Im Gespräch mit Promiflash berichtete der 32-Jährige, dass er vor wenigen Tagen mit seiner Liebsten und den zwei gemeinsamen Hunden spazieren war. Auf einem Spielplatz habe Nik dann eine Seilbahn entdeckt – und unbedingt damit fahren wollen: "Und wie es dann halt so ist, ich bin abgerutscht, bin umgeknickt am Knie, habe ein Knacken gespürt und dachte direkt: 'Oh, das ist nicht gut gewesen.'" Nach dem Unfall habe er kaum mehr laufen können – Jessi habe ihn deshalb in die Notaufnahme gebracht.

Im Krankenhaus sei dem YouTuber dann mitgeteilt worden, dass möglicherweise sein oberes Wadenbein gebrochen sein könnte. "Das Ganze fünf, sechs Wochen vor dem Entbindungstermin – das wäre halt ultra-uncool." Zum Glück haben die Ärzte einen Bruch wenig später aber ausschließen können. "Nächste Woche Mittwoch habe ich dann MRT-Termin und hoffe, dass es einfach nur eine Überdehnung oder Zerrung ist", gab sich Nik zuversichtlich.

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, November 2020

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, Influencer

Instagram / nik_schroeder Jessi Schröder mit ihren Hunden

