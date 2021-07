Wie die Zeit verfliegt! Anna Maria Damm (25) ist nicht nur Influencerin und unterhält über 1,8 Millionen Instagram-Follower. 2018 wurden die Beauty und ihr Partner Julian Gutjahr (24) zudem Eltern. Seitdem teilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auch ihren Alltag als Mutter mit ihren Abonnenten – beispielsweise die Geburtstagsfeier der kleinen Eliana im Juni. Dass ihre Tochter tatsächlich schon drei Jahre alt geworden ist, kann Anna kaum fassen, wie im Promiflash-Interview deutlich wurde.

Promiflash traf die 25-Jährige und ihre Schwester Katharina Damm beim Make-up-Launch von got2b in Berlin. Dabei schwärmte die YouTuberin unter anderem von ihrer Tochter – und staunte, wie groß sie schon geworden ist: "Es ist unglaublich, dass sie schon drei Jahre alt ist. Ich fand das so, so krass. Ihr letzter Geburtstag kam mir vor wie gestern", berichtete die stolze Mutter. Am liebsten würde sie die Zeit anhalten. "Es ist so schlimm, dass es so schnell vergeht. Ich genieße jedenfalls jeden Moment", versicherte Anna.

Auch Kat ist ganz angetan von ihrer Nichte. "Sie entwickelt sich einfach super. Und ich bin auch megastolz auf Anna, weil sie eine super Mama ist", freute sich die Netzbekanntheit. Außerdem schlummere in der Dreijährigen schon jetzt eine kleine Entertainerin. "Eliana bringt immer Spaß in die Gruppe und macht Stimmung. Das wird mal ein kleiner Star", ist sich die 26-Jährige sicher.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ihre Tochter Eliana und ihr Partner Julian Gutjahr

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Eliana, Januar 2020

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Nichte Eliana

