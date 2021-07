Hat der Konkurrenzkampf jetzt auch zwischen den besten Freunden begonnen? In der Datingshow Mein Date, mein bester Freund & ich helfen die Kandidaten David, Gino und Co. ihren besten Freundinnen dabei, einen potenziellen Partner zu finden. Doch die Ankunft eines neuen besten Freundes in der Villa sorgte direkt bei den Boys für einen schnelleren Puls: Neuzugang Nik hat den schwulen besten Freunden sofort den Kopf verdreht!

Als Nik mit seiner besten Freundin Lela die Villa erreichte, sorgte er mit seiner Ankunft für mächtig Geschrei. Vor allem Steven und Gino machten Luftsprünge angesichts der schönen Erscheinung des Blondschopfs. "Wie süß ist der denn?", konnte Gino seine Begeisterung nicht zurückhalten. Doch auch die besten Freundinnen der Männer merkten direkt, dass etwas im Busch ist. "Als Nik rein kam, sah ich auf einmal Sterne in Stevens Augen", kicherte Maria Bell im Einzelinterview.

Doch davon merkte Nik selbst offenbar nichts. Die Avancen der Männer gingen an dem Hottie gänzlich vorbei. "Das habe ich gar nicht mitbekommen, als ich reinkam. So etwas geht immer an mir vorbei", machte Nik klar. Meint ihr, dass der Mannheimer zu einem der Männer passen könnte? Stimmt unten ab!

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Lela und Nik

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

