Gülcan Kamps (38) könnte es derzeit kaum besser gehen! Vor wenigen Wochen hat die einstige Viva-Moderatorin ihren Fans verkündet, dass sie erstmals Nachwuchs erwartet. Die Blondine ist überglücklich und freut sich schon total darauf, ihren Knirps bald in den Armen halten zu können. Kein Wunder, dass die stolze Bald-Mama ihre Community gerne mit Updates von sich und dem ungeborenen Kind versorgt. Gülcans Schwangerschaft ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass sie ihren Sprössling im Bauch spüren kann.

"Ich bin so glücklich, meine Lieben. Seit einigen Tagen fühle ich sogar die ersten Bewegungen von Baby Kamps", schwärmt die Beauty auf ihrem Instagram-Kanal. Und tatsächlich findet sie, dass "Bewegung" fast zu niedlich für das heftige Gestrampel im Bauch klingt. "Weil es sich momentan so anfühlt, als würde Baby Kamps den ganzen Tag Salto, Flickflack und Radschlag üben", ergänzt die 38-Jährige. Genau daran könne die werdende Mutter aber gut erkennen: Das Kind kommt definitiv nach ihr – immerhin strotze auch sie nur so vor Energie und sei superaktiv.

Tatsächlich kann Gülcan es kaum glauben, wie munter das Ungeborene bereits ist. Immerhin habe sie sich bestens über die Entwicklung des Kindes informiert – und so viel Energie sei demnach ziemlich untypisch. "Ich habe gelesen, dass die Babys in meiner aktuellen Phase um die 20 Stunden schlafen und vier Stunden aktiv sind. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass es bei mir genau andersrum ist", betont sie. Genau das sei aber "einfach wunderschön".

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de