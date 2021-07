Was für niedliche Glückwünsche! Die US-amerikanische Schauspielerin Kristen Bell (41) feierte vor Kurzem ihren 41. Geburtstag. Über 14 Jahre ihres Lebens ist sie bereits mit ihrem Ehemann Dax Shepard (46) zusammen, dem sie 2013 das Jawort gab. Trotz einiger Schwierigkeiten scheinen die Turteltauben auch heute noch total verliebt ineinander zu sein. Das verdeutlichte Dax nun auch am Geburtstag seiner Gattin: Der "CHiPS"-Darsteller widmete Kristen nämlich herzerwärmende Worte im Netz!

Auf Instagram teilte Dax ein Pic seiner Liebsten, auf dem sie einen Cowboyhut trägt. Darunter schreibt der 46-Jährige: "Happy Birthday Cowgirl. Schöner als dein Wesen sind nur dein Herz – und dein Hintern!", scherzte er daraufhin. "Ich wünsche dir weitere 100 Jahre", schloss er seinen liebevollen und zugleich lustigen Beitrag für Kristen ab.

Dax scheint es zu lieben, seine Frau etwas auf die Schippe zu nehmen. Zum diesjährigen Muttertag teilte er nämlich ein Bild von Kristen beim Yoga im Evakostüm! Doch auch unter diesem Posting fand er ziemlich rührende Worte für die Mutter seiner Kinder: "Wir sind so dankbar und so verliebt in dich, Kristen", bedankte er sich – offenbar auch im Namen der beiden Töchter Delta und Lincoln.

Instagram / daxshepard Kristen Bell, Schauspielerin

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell, Schauspielerin

Collage: Jason Merritt / Getty Images, Instagram / daxshepard Collage: Dax Shepard und Kristen Bell, Schauspieler

