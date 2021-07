Ziemlich sportliches Knutschfoto! Robert Lewandowskis (32) Ehefrau Anna Lewandowska (32) ist nicht nur als Sportlerin und Unternehmerin erfolgreich, sondern mittlerweile auch ein angesagter Social-Media-Star. Im Netz versorgt die Frau des Profifußballers ihre über 3,3 Millionen Follower regelmäßig mit neuem Stoff – überwiegend mit Pics von sich beim Sport. Nun postete Anna ein verliebtes Foto mit Robert, auf dem sie ihre akrobatischen Künste präsentiert.

"Heute Acroyoga mit meinem Ehemann", schrieb die 32-Jährige zu dem Bild von sich und dem FC-Bayern-München-Kicker auf Instagram. Darauf küssen sie sich in einer Yogapose. Während Robert entspannt auf dem Boden sitzt, hängt Anna kopfüber über ihm und drückt ihm einen Schmatzer auf den Mund. Nicht nur der 32-Jährige wirkt total relaxed, seine bessere Hälfte steht ihm in Sachen Fitness offensichtlich in nichts nach.

Robert hielt die gemeinsame Sportsession am Strand ebenfalls auf seinem Profil mit einem Foto fest. Auch die Acro-Yoga-Grundpose ist für die zweifachen Eltern kein Problem. Aber überraschen dürfte die Fans das wohl kaum. Schließlich gewann Anna als Karateka mehrere nationale und internationale Titel des Kampfsports und ist heute als Fitnesstrainerin tätig.

Instagram / annalewandowskahpba Robert Lewandowski und seine Frau Anna

Instagram / annalewandowskahpba Robert Lewandowski und Anna Lewandowska

Instagram / _rl9 Anna Lewandowska und Robert Lewandowski beim Yoga

