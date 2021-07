Lionel Messi (34) stößt Cristiano Ronaldo (36) vom Thron! Eine Woche ist es her, dass der Kicker den langersehnten ersten Meisterschaftspokal mit der argentinischen Nationalmannschaft holte: Im Finale der diesjährigen Copa América triumphierte sein Team 1:0 gegen die Brasilien-Elf. Seiner Freude über diesen Sieg ließ der Sportler im Netz mit einem Bildposting freien Lauf. Das beschert Lionel nun den nächsten Meilenstein: Er knackt damit den Rekord für das erfolgreichste Sportfoto jemals auf Instagram – und löst damit Dauerrivale Ronaldo ab.

Das Foto mit den meisten Likes war bislang auf dem Instagram-Profil des portugiesischen Kickers Ronaldo zu finden. Darauf ist der Beau zusammen mit der Fußball-Legende Diego Maradona (✝60) zu sehen. Gepostet wurde es am 25. November 2020, am Todestag des Argentiniers. Nun wurde der Beitrag jedoch von Messi überboten. Mehr als 21,1 Millionen Likes erzielte das besagte neue Bild des Profisportlers mit dem Copa-Pokal bis jetzt – Tendenz weiterhin steigend. "Was für ein Wahnsinn! Das ist unglaublich – danke, Gott! Wir sind die Champions", jubelte der 34-Jährige nach dem Turnier-Sieg unter dem Foto.

Nachdem Cristiano Ronaldo in der Europameisterschaft schon nach dem Achtelfinale nach Hause fahren musste, ist es für den vierfachen Vater schon die zweite Pleite in der jüngsten Vergangenheit. Dennoch hatte auch er einen Grund zum Jubeln. Als einer der besten Torschützen der EM 2020 bekam der 36-Jährige immerhin den Goldenen Schuh verliehen.

Getty Images Lionel Messi mit dem Copa Amerika-Pokal im Maracana Stadium am 10. Juli 2021 in Rio de Janeiro

Twitter / Christiano Christiano Ronaldo und Diego Maradona

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Sportler

