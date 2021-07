Süße Nachrichten aus der Let's Dance-Familie – Evgeny Vinokurov (30) wird heiraten! Der Tänzer gehört seit 2019 zu den Profis der beliebten Promi-Show. Erst im vergangenen Frühjahr war der gebürtige Russe mit Ilse DeLange (44) über das Parkett gefegt – die beiden mussten wegen einer Verletzung der Musikerin jedoch frühzeitig aufgeben. Jetzt hat Evegny im Privatleben jedoch das große Los gezogen: Er hat sich mit seiner Freundin Nina verlobt!

Das verkündete der studierte Betriebswirt nun via Instagram. Zu einer Collage, die mehrere Pärchenfotos aus dem Urlaub in Amsterdam zeigt, schrieb Evgeni glücklich: "Yes! Wir haben uns verlobt. Ich liebe dich. Es war aufregend. Es war sehr schön und privat!" Der 30-Jährige schilderte weiter, der Antrag sei so romantisch wie im Märchen gewesen.

Zahlreiche Kollegen des Tänzers meldeten sich in den Kommentaren bereits zu Wort und gratulierten dem zukünftigen Ehepaar. Ekaterina Leonova (34) schrieb unter anderem: "Herzlichen Glückwunsch. Das ist so schön!" Und auch Isabel Edvardsson (39), Alexandru Ionel und Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Kim Riekenberg (26) freuten sich für die zwei.

