Hailey Bieber (24) macht der Gerüchteküche ein Ende! Am Montagabend waren Fans des Models und ihres Ehemannes, Sänger Justin Bieber (27), völlig aus dem Häuschen: Der Musiker teilte nämlich ein Foto der beiden und betitelte dies mit "Mama und Papa". Follower des Stars deuteten dies als Ankündigung für den ersten gemeinsamen Nachwuchs der beiden. Doch nun spricht Hailey Klartext – und räumt diese Gerüchte wieder aus dem Weg!

Rund fünf Stunden nachdem Justin besagten Beitrag auf Instagram gepostet hatte, meldete sich Hailey öffentlich in den Kommentaren unter dem Beitrag zu Wort. "Ich denke du solltest die Bildunterschrift vielleicht in Hundemama und -papa ändern, bevor es jemand noch falsch versteht", schrieb sie und fügte einen Lachsmiley hinzu. Damit sollte also geklärt sein, dass sie aktuell wohl noch kein Baby in ihrem Bauch trägt.

Dennoch wünscht sich das Paar Kinder, wenn sie bereit dafür sind. Im März und im Dezember 2020 erklärte Justin im Interview mit Ellen DeGeneres (63) aber, dass er sich dabei ganz nach seiner Frau richten würde und sagte, dass Hailey noch einige Dinge machen möchte, bevor sie ein Baby bekommt. Auch bei der Anzahl der Kinder möchte Justin Hailey entscheiden lassen: "Es ist ja ihr Körper", betonte er. Scheint, als müssten Fans wohl doch noch ein wenig warten, bis sie süßen Bieber-Nachwuchs zu sehen bekommen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Juli 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, 2021

