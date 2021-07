Irina Schlauch trifft ihre finale Entscheidung! Seit Wochen sucht die Anwältin als erste Princess Charming überhaupt die große Liebe bei der gleichnamigen lesbischen Datingshow. Von 20 Kandidatinnen sind nur noch zwei über: Elsa und Louise Schaaf Lou. Sie haben sich gegen ihre 18 Konkurrentinnen durchgesetzt und Gefühle in der Juristin geweckt. Am Ende konnte aber nur eine der Finalistinnen sich den Platz in Irinas Herz und an Irinas Seite sichern.

Tatsächlich ist es Cheerleaderin Lou, die am Ende ihre Kette anbehalten darf – Elsa geht dagegen leer aus. "Lou, danke, dass du mich so schön verzaubert hast. Ich freue mich darauf, noch weitere Facetten an dir zu entdecken und diese Reise mit dir zusammen weiterzugehen", erklärte Irina der Brünetten, warum sie sich für sie entschieden hat. Der Siegerin kamen bei diesen Worten die Tränen und die beiden Mädels küssten sich vor Freude.

Für Elsa ging das Abenteuer nicht so gut aus, am Ende hat es für sie nicht ganz gereicht. "Ich habe versucht, ganz auf mein Herz zu hören und mal den Bauch und den Kopf komplett auszuschalten. Und ich muss dir sagen, dass die Gefühle zu dir nicht so stark sind, dass ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann", begründete Irina ihre Entscheidung.

