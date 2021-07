Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) verbringen wieder Zeit miteinander! Die Reality-Darstellerin und der Rapper verkündeten Anfang dieses Jahres nach fast sieben Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern, getrennte Wege gehen zu wollen. Nachdem die beiden anschließend erst einmal viel Abstand voneinander hatten, scheinen sie sich nun wieder anzunähern – und bestens zu verstehen! Am Wochenende machten sie mit ihren vier Kindern nun sogar einen gemeinsamen Ausflug.

Wie PageSix berichtete, wurden Kim und Kanye nun erstmals seit ihrer Trennung wieder zusammen mit ihren Sprösslingen in der Öffentlichkeit gesichtet. Die beiden und ihre vier Kinder North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) sollen am Samstag in San Francisco zunächst gemeinsam frühstücken gegangen sein. Anschließend hätten sie dort wohl das Asian Art Museum (ein Museum für asiatische Kunst) besucht, noch bevor es für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Scheint, als könnten die beiden trotz der Trennung das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle setzen.

Doch die beiden Promis scheinen sich nicht ausschließlich wegen ihrer Kinder zu verstehen oder zu treffen: Erst vor wenigen Tagen wurde jedenfalls bekannt, dass Kanye seiner Verflossenen sogar mit ihrem Make-up-Unternehmen half.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de