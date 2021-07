Natascha Ochsenknecht (56) lüftet das Geheimnis um die verrückten Namen ihrer Kinder! Das ehemalige Model war 19 Jahre mit Uwe Ochsenknecht (65) verheiratet. Obwohl sie bereits seit 2012 getrennte Wege gehen und der Schauspieler neu geheiratet hat, sind sie wegen ihrer drei gemeinsamen Kinder dennoch auf ewig verbunden. Und mittlerweile sind Wilson Gonzalez (31), Jimi Blue (29) und Cheyenne Savannah Ochsenknecht (21) auch selbst ziemlich prominent. Wie kam Natascha eigentlich auf diese außergewöhnlichen Namen?

Das verriet die 56-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Ihr ältester Sohn Wilson wurde nach dem Sänger Wilson Pickett (✝64) und der Zeichentrick-Maus Speedy Gonzales benannt: "Weil die Geburt so schnell war – 15 Minuten", erklärte Natascha den Grund für seinen Zweitnamen. Die Inspiration für den Namen ihres zweiten Sohnes kam von dem Musiker und Hippie-Legende Jimi Hendrix. "Und Blue, weil er so blau war nach der Geburt, er hatte die Nabelschnur dreimal um den Hals", schilderte sie ihren Followern.

Im Gegensatz zu ihren Brüdern wurde Cheyenne nicht nach einem Künstler benannt, sondern nach den Indianern. "Savannah, weil sie bei der Geburt so ruhig war, wie die Savanne", erzählte Natascha weiter. Ob auch Jimis gemeinsamer Nachwuchs mit der Influencerin Yeliz Koc (27) einen derart bedeutenden Namen tragen wird? Dieses Thema wird wohl momentan eher zweitrangig sein. Denn seit Kurzem sorgen die beiden mit Trennungsgerüchten für ganz andere Schlagzeilen.

Getty Images Natascha und Uwe Ochsenknecht im Januar 2016

United Archives GmbH Bärbel Wierichs, Jimi Blue, Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht in Berlin, 2017

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne und ihre Mutter Natascha Ochsenknecht

