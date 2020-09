Diesen Augenblick hatte wohl niemand heute Abend bei "Das große SAT.1 Promiboxen" erwartet: Oliver Sanne (33) war vor seiner Freundin Jil Rock auf die Knie gegangen – und zwar wenige Sekunden, nachdem er das Match gegen Yasin gegen sich entschieden hatte. Während die Zuschauer von dem Schritt eventuell irritiert waren, dachte der einstige Rosenkavalier wohl schon länger an einen Heiratsantrag...

Promiflash traf Oli und Jil 2019 – und schon im Juli vergangenen Jahres war eine Trauung auf jeden Fall schon ein Gesprächsthema: "Wir sprechen da schon drüber und das ist auf jeden Fall auch gewünscht von beiden Seiten" – allerdings wollte er es nicht überstürzen. Da brachte die Blondine ihren Partner mit eindeutigen Hinweisen ganz schön ins Schwitzen: "Ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch zehn Jahre dauert", witzelte sie. Olivers Antwort: "Nee. Ich denke mal so, in den nächsten zwei Jahren" – und mit seinem tatsächlichen Antrag ging die Rechnung auf!

Einmal über die Zukunft gesprochen, entlockte Promiflash dem Paar außerdem: Auch Kinder stehen irgendwann auf dem Plan! "So ein, zwei stelle ich mir für mich und meine Partnerschaft vor", erklärte der Bachelor in Paradise-Star, woraufhin auch Jil bejahte: "Auf jeden Fall. Ich komme auch selbst aus einer großen Familie. Ich habe drei Geschwister und will das auch selbst gerne irgendwann haben."

Instagram / oliversanne.coaching Jil und Oliver Sanne

Instagram / oliversanne.coaching/ Oliver Sanne und Jil Rock

Instagram / oliversanne.coaching/ Oliver Sanne und Jil Rock

