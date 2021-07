Die Emmy Awards sorgen für Beef unter den Serienfans. Gerade erst wurde bekannt, dass der Netflix-Überraschungs-Hit Bridgerton für die allererste Staffel satte zwölf Nominierungen zur Preisverleihung erhielt. Unter anderem können die Macher der Show auf Auszeichnungen in den Bereichen Regie, Musik und Kostüm hoffen. Auch Simon-Darsteller Regé-Jean Page könnte mit dem Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie nach Hause gehen. Doch im Netz sorgt "Bridgertons" Favoritenrolle bei den Emmys auch für Neid und Ärger: Viele "Outlander"-Fans sind sauer über die vielen Nominierungen.

Kaum wurde bekannt, dass "Bridgerton" am Emmy-Abend zum absoluten Abräumer werden könnte, gab es schon die ersten Negativ-Stimmen auf Twitter. Dass die Netflix-Serie schon nach nur einer Staffel so viele Nominierungen einsackt und "Outlander" auch nach mittlerweile fünf Staffeln kaum bei der Preisverleihung berücksichtigt wurde, ärgert viele User. "Dass die Emmys 'Bridgerton' in den Topkategorien nominieren, während 'Outlander' schon seit Jahren ignoriert wird, ist mir unerklärlich. Es war unterhaltsam, hatte aber nicht denselben Tiefgang wie 'Outlander'. Das ist eine Schande", ärgerte sich zum Beispiel ein Fan.

Tatsächlich heimste das Zeitreise-Epos "Outlander", das bereits seit 2014 Fans auf der ganzen Welt begeistert, bis jetzt nur vier Nominierungen ein. Gewonnen hat die Serie bisher noch keine einzige der begehrten Trophäen. Könnt ihr den Ärger der "Outlander"-Fans verstehen? Stimmt ab!

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de