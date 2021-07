Auch die Promis müssen sich an die Regeln halten – sonst gibt es Ärger! Das müssen nun die Teilnehmer von Kampf der Realitystars am eigenen Leib erfahren. Zehn berühmte Gesichter, darunter Andrej Mangold (34) und Gina-Lisa Lohfink (34), geben in der zweiten Staffel der Show derzeit ihr Bestes, um nicht nur die Zuschauer zu überzeugen, sondern auch den Sieg einzufahren. Doch dabei waren einige von ihnen zuletzt wohl etwas unaufmerksam: Ganze 69 Mal verstießen die Stars gegen die Vorschriften der Sendung und werden deswegen nun hart bestraft!

In der zweiten Folge des Formats liest Claudia Obert (59) die Hiobsbotschaft vor: "Liebe Stars, mit den Regeln habt ihr es scheinbar nicht so. Ihr liefert fast mehr Regelverstöße als Entertainment ab!" 69 Mal seien die Vorgaben der Produktion, darunter Rauchverbot in der Sala oder Schlafverbot am Tag, missachtet worden – das müssen die Bewohner nun büßen: Es gilt ab sofort Rauchverbot: Alle Zigaretten und Zigarren werden eingesammelt.

Besonders Narumol und Jenefer Riili zeigen sich von dieser Strafe hart getroffen – die einstige Bauer sucht Frau-Bekanntheit verdrückt sogar ein Tränchen. Auch ihre Kollegin Jenefer ist richtig sauer: "Die haben mir was genommen, was mir Spaß macht. Und mich ablenkt. Und Stress reduziert!", schimpft die Münchnerin über den Nikotinentzug.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars-"Kandidaten 2021

RTLZWEI/Karl Vandenhole Claudia Obert bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

