Nik hat den schwulen besten Freunden bei Mein Date, mein bester Freund & ich ordentlich den Kopf verdreht! Eigentlich haben die Männer ihre besten Freundinnen in der Datingshow dabei unterstützt, einen Partner zu finden. Doch bei der Ankunft von Lelas bestem Freund Nik hatten so einige Boys nur noch Augen für den attraktiven Blondschopf. Doch wie empfand Nik die Avancen der Freunde ihm gegenüber? Promiflash hat er es verraten!

"Dass die anderen besten Freunde so reagiert haben, damit hätte ich niemals gerechnet", gab Nik im Promiflash-Interview zu. Eigentlich habe er bei der Ankunft nur daran gedacht, eine schöne Zeit mit Lela und den anderen Kandidaten zu verbringen. Dass einige Teilnehmer ein Auge auf ihn geworfen hatten, nahm der Hottie gar nicht wahr. "Irgendwie erkenne ich das nie und werde dann schnell verlegen", gab der 24-Jährige zu.

Der Mannheimer habe außerdem gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass nicht nur Lela in der Show jemanden kennenlernen könnte, sondern auch er selbst. Doch Nik scheint nicht ganz abgeneigt zu sein, die schwulen besten Freunde der Frauen auch privat kennenzulernen. Bei einem Gruppenausflug mit David, Gino und Co. machte ihm vor allem Steven deutlich, dass er Nik nicht von der Bettkante schubsen würde. Das bestätigte auch Stevens beste Freundin Maria Bell: "Als Nik reinkam, sah ich auf einmal Sterne in Stevens Augen."

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf Sat.1.

