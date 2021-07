Sich von irgendwelchen Hiobsbotschaften stressen lassen? Ganz sicher nicht mit Laura Müller (20). Jüngst sollte Michael Wendler (49) in Deutschland vor Gericht erscheinen, blieb dem laufenden Prozess gegen ihn jedoch fern. Nun wurde deswegen ein Haftbefehl gegen den Schlagerstar ausgesprochen. Von dieser Tatsache möchte sich zumindest seine Ehefrau Laura offenbar nicht die gute Laune verderben lassen. Jetzt planscht die Brünette in ihrer Wahlheimat Florida nackt durch den heimischen Pool – und lässt auch gern das Internet daran teilhaben.

Am Dienstag veröffentlichte die 20-Jährige zwei Videos in ihrer Instagram-Story, in denen sie fröhlich durchs feuchte Nass schwamm. Gekonnt positionierte das It-Girl ihr Handy am Beckenrand, bevor es ins Wasser sprang. Dabei fiel auf, dass die Badenixe gar keinen Bikini oder Badeanzug trug. Geschickt schaffte Laura es jedoch bei ihrem Sprung ins Wasser, dass ihre Community zwar etwas nackte Haut, nicht aber ihren Po in voller Pracht zu sehen bekam.

Womöglich wollte sich Laura mit ihrer Planscherei aber auch nur den kühlen Kopf bewahren. Schließlich droht der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmerin eine Abschiebung nach Deutschland. 2019 hatte die brünette Schönheit gegen die US-amerikanischen Aufenthaltsgesetze verstoßen. Auch angesichts des Haftbefehls gegen ihren Gatten könnte ein weiterer USA-Aufenthalt der in Tangermünde geborenen Beauty immer schwieriger werden.

Laura Müller im Juli 2021

Laura Müller im Juli 2021

Michael Wendler und seine Frau Laura

